Stand: 02.04.2023 12:30 Uhr HSV trauert um früheren Mittelfeldspieler "Buffy" Ettmayer

Fußball-Zweitligist Hamburger SV trauert um seinen früheren Spieler Johann "Buffy" Ettmayer. Der ehemalige Mitttelfeldspieler verstarb am Sonnabend im Alter von 76 Jahren. Ettmayer lief von 1975 bis 1977 für den HSV auf. Der Österreicher gewann mit dem Traditionsclub den DFB-Pokal und den Europapokal der Pokalsieger. Vor seinem Engagement bei den Hanseaten hatte Ettmayer vier Jahre lang für den VfB Stuttgart gespielt und sich dabei am 26. Januar 1974 mit dem insgesamt 10.000 Bundesliga-Tor in die Geschichtsbücher eingetragen. | 02.04.2023 12:29