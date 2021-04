Stand: 01.04.2021 11:36 Uhr HSV trauert um Erwin Piechowiak

Der ehemalige HSV-Spieler Erwin Piechowiak ist tot. Wie die Hanseaten unter Berufung auf Familien-Kreise mitteilten, starb er am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Der in Hamburg aufgewachsene Piechowiak spielte von 1957 bis 1966 für den HSV und absolvierte 175 Pflichtspiele für den Traditionsclub. Sein größter Erfolg war der Gewinn der deutschen Meisterschaft 1960 an der Seite von Club-Legenden wie Uwe Seeler, dessen Bruder Dieter, Torwart Horst Schnoor, Gert "Charly" Dörfel und Kapitän Jochen Meinke. | 01.04.2021 11:35