HSV testet im Trainingslager gegen den FC Zürich

Fußball-Zweitligist HSV wird zum Abschluss seines Wintertrainingslagers im spanischen Sotogrande ein Testspiel gegen den schweizer Erstligisten FC Zürich absolvieren. Das teilten die Hamburger am Dienstag mit. Die Partie gegen den Tabellendritten der Super League findet am Donnerstag, den 11. Januar um 13.30 Uhr im Estadio Municipal de La Línea de la Concepción statt. Zuvor absolvieren die "Rothosen" bereits am 7. Januar ein Testspiel gegen den niederländischen Traditionsclub PSV Eindhoven. Winterfahrplan Hamburger SV | 02.01.2024 11:45