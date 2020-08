Stand: 17.08.2020 16:55 Uhr

HSV testet gegen Stuttgart, Rotterdam und Dänen

In seinem Trainingslager in Österreich bestreitet Fußball-Zweitligist Hamburger SV zwei Testspiele gegen hochkarätige Gegner. Im Rahmen des Turniers "Helden Cup" trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am 26. August (16 Uhr) auf Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart, am 28. August (16 Uhr) spielen die Norddeutschen gegen den 15-maligen niederländischen Meister Feyernoord Rotterdam. Bereits an diesem Donnerstag steht ein Test gegen den dänischen Meister FC Midtjylland auf dem Programm, am Sonnabend ist dessen Liga-Rivale Randers FC der Gegner. Sommerfahrplan HSV | 17.08.2020 16:55