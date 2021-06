Stand: 08.06.2021 14:34 Uhr HSV testet gegen Regionalligist Altglienike

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat das erste Testspiel für die Vorbereitung in diesem Sommer vereinbart. Die Hanseaten treten am 25. Juni gegen den Berliner Regionalliga-Club VSG Altglienicke. In der abgebrochenen Regionalliga-Saison landete der Club hinter Meister und Drittliga-Aufsteiger Viktoria Berlin auf Platz zwei. HSV-Trainingsstart ist bereits eine Woche früher - am 18. Juni bittet Trainer Tim Walter im Volkspark zur ersten Übungseinheit. | 08.06.2021 14:33