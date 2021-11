Stand: 08.11.2021 14:35 Uhr HSV testet gegen FC Nordsjaelland

Der Hamburger SV nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel. Am kommenden Donnerstag trifft das Team von Trainer Tim Walter auf den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland. Die Partie gegen den Tabellenzehnten der Superliga, der 2012 die Meisterschaft in Dänemark gewann, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Im Anschluss an die Punktspielpause hat der HSV gleich zwei Heimspiele nacheinander im Volksparkstadion: Am 20. November (13.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg und am 28. November (13.30 Uhr) gegen den FC Ingolstadt 04. | 08.11.2021 14:35