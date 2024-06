Stand: 21.06.2024 12:36 Uhr HSV testet beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel

Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat ein weiteres Testspiel für die Vorbereitung vereinbart. Am 12. Juli (19 Uhr) treten die Hanseaten beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel an. Das teilte der Club am Freitag mit. Einen Tag später spielt der HSV beim VfB Lübeck, ehe es am 16. Juli ins Trainingslager nach Österreich geht. Termine der Zweitliga-Nordclubs | 21.06.2024 12:33