Stand: 07.07.2021 16:20 Uhr HSV tankt beim Remis gegen Augsburg Selbstvertrauen

Zweitligist Hamburger SV hat mit einem sehenswerten 2:2 (2:2) gegen den Bundesligisten FC Augsburg Selbstvertrauen vor dem Start in die neue Saison getankt. Beide Hamburger Tore erzielte am Mittwoch beim Test in Heimstetten Manuel Wintzheimer (22. und 26. Minute). Auf der Gegenseite trafen Kevin Danso (19.) und Ex-HSV-Profi André Hahn (23.). HSV-Trainer Walter setzte den finnischen Nachwuchsspieler Anssi Suhonen sowie die Zugänge Sebastian Schonlau, Jonas Meffert und Ludovit Reis in der Startelf ein. In der zweiten Hälfte wechselte der Coach kräftig durch. | 07.07.2021 16:20