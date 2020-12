Stand: 28.12.2020 15:49 Uhr HSV startet Vorbereitung auf Regensburg-Spiel - ohne drei

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg begonnen. Nach den Corona-Tests am Sonntag, die nach Angaben des Vereins alle negativ waren, holte Coach Daniel Thioune die Spieler des Tabellenzweiten am Montag zum ersten Training nach Weihnachten wieder auf den Rasen. Beim Aufgalopp fehlten Ersatztorhüter Daniel Heuer Fernandes, Angreifer Lukas Hinterseer und Abwehrspieler Tonis Leistner. Das Trio ist nach Club-Angaben erkältet. | 28.12.2020 16:00