Stand: 16.04.2021 09:28 Uhr HSV plant Mini-Trainingslager in Süddeutschland

Fußball-Zweitligist Hamburger SV plant offenbar in der kommenden Woche ein Mini-Trainingslager in Süddeutschland. Das berichtet die "Hamburger Morgenpost". Weil die Hanseaten am Donnerstag (20.30 Uhr) in Sandhausen spielen und schon drei Tage später am Sonntag (13.30 Uhr) in Regensburg antreten müssen, ist eine Rückreise nach Hamburg dazwischen nicht sinnvoll. Die Suche nach einer geeigneten Unterkunft laufe "auf Hochtouren". | 16.04.2021 09:27