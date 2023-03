Stand: 09.03.2023 18:38 Uhr HSV offenbar länger ohne Kapitän Schonlau

Fußball-Zweitligist Hamburger SV droht offenbar ein längerer Ausfall von Kapitän Sebastian Schonlau. Wie das "Hamburger Abendblatt" am Donnerstag berichtete, werde der 28 Jahre alte Innenverteidiger wegen einer Knöchelverletzung wohl die Partie am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Karlsruher SC und vermutlich auch das Nordduell am 18. März mit Holstein Kiel verpassen. Eine Mitteilung des HSV über einen möglichen Ausfall gab es nicht. Schonlau fehlte wegen der Blessur aber in den vergangenen Trainingseinheiten. | 09.03.2023 18:37