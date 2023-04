Stand: 19.04.2023 11:06 Uhr HSV offenbar an Braunschweigs Pherai interessiert

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist offenbar an einer Verpflichtung von Immanuel Pherai vom Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig interessiert. Das berichtet die "Bild". Der 21 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler aus den Niederlanden, der in 21 Saisonspielen sechs Tore erzielte und vier weitere vorbereitet hat, könnte Sonny Kittel ersetzen, dessen Vertrag an der Elbe im Sommer ausläuft. Pherai hat bei den "Löwen" zwar einen Vertrag bis 2024, soll aber eine Ausstiegsklausel vereinbart haben. Demnach könnte er die Niedersachsen für 800.000 Euro vorzeitig verlassen. | 19.04.2023 11:05