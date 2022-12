Stand: 13.12.2022 16:49 Uhr HSV mit Testspiel gegen den 1. FC Köln

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat seinen Winter-Fahrplan konkretisiert. Nach dem Trainingsauftakt am 2. Januar und Einheiten in heimischen Gefilden bestreitet die Mannschaft von Trainer Tim Walter am 7. Januar (15.30 Uhr) einen Test beim Bundesligisten 1. FC Köln, wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten. Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager im spanischen Sotogrande (11. bis 19. Januar) empfängt der HSV am 29. Januar (13.30 Uhr) zum Rückrundenstart im heimischen Volksparkstadion den Nordrivalen Eintracht Braunschweig. | 13.12.2022 16:49