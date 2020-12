Stand: 01.12.2020 14:55 Uhr HSV mehrere Wochen ohne Ersatzkeeper Mickel

Der Hamburger SV muss in den kommenden Wochen auf seinen Ersatztorwart Tom Mickel verzichten. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, hat sich der 31-Jährige einen Faserriss der Bauchmuskulatur zugezogen. Erst am Vortag war Mickels Vertrag bei den Norddeutschen bis zum 30. Juni 2023 verlängert worden. | 02.12.2020 14:54