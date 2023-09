Stand: 26.09.2023 14:08 Uhr HSV knackt 100.000-Marke bei Vereins-Mitgliedern

Wie der Hamburger SV am Dienstag mitteilte, hat der Traditionsclub am 1. Oktober erstmals 100.000 Mitglieder, verteilt sind diese auf 52 Länder. Noch vor einem Jahr hatte der Fußball-Zweitligist 90.000 Vereins-Angehörige gemeldet. "Die neue Rekordmarke zeigt einmal mehr, wie besonders der HSV ist. Wir sind sehr dankbar für diesen Rückhalt, der die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Fans auszeichnet", sagte HSV-Präsident Marcell Jansen. Nach Angaben auf der Club-Webseite treiben Menschen in mehr als 30 Abteilungen Sport. Die größte Abteilung ist der "Supporters Club". | 26.09.2023 14:00