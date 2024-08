Stand: 01.08.2024 17:38 Uhr HSV ist jetzt an der Uwe-Seeler-Allee 9 zu Hause

Der Hamburger SV ist ab sofort an der Uwe-Seeler-Allee zu Hause. Im Beisein der Familie der vor zwei Jahren verstorbenen Clublegende wurde am Donnerstag das bisherige Straßenschild mit der Aufschrift "Sylvesterallee" durch den neuen Namen ersetzt. Als besonderen Clou erhielt der Zweitligist die Hausnummer 9 in Anlehnung an Seelers Rückennummer, bislang war der HSV an der Nummer 7 beheimatet. | 01.08.2024 17:28