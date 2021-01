Stand: 06.01.2021 14:36 Uhr HSV in Nürnberg wohl ohne Onana

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss wohl auch im Punktspiel beim 1. FC Nürnberg auf Amadou Onana verzichten. Der 19 Jahre alte belgische Mittelfeldakteur, der wegen anhaltender Adduktorenprobleme am Sonntag schon das Heimspiel gegen Jahn Regensburg (3:1) verpasst hatte, fehlte auch am Mittwoch im Training und wird voraussichtlich nicht rechtzeitig fit vor dem Gastspiel am Sonnabend (13 Uhr) bei den Franken. "Wir gehen nicht davon aus, dass es was wird für das Nürnberg-Spiel", berichtete HSV-Trainer Daniel Thioune. | 06.01.2020 14:36