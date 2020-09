Stand: 09.09.2020 09:15 Uhr

HSV in Dresden vor 10.000 Zuschauern?

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird sein Pokalspiel bei Dynamo Dresden am Montag (18.30 Uhr) wohl vor der größten derzeit in Deutschland erlaubten Zuschauerkulisse spielen. Die Sachsen haben grünes Licht für ihr Hygiene-Konzept erhalten und wollen 10.000 Zuschauer ins Rudolf-Harbig-Stadion lassen. Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Alle Zuschauer müssen im Stadion Mund-Nasen-Schutz tragen, Gäste-Fans sind nicht zugelassen. In Hamburg sind bei Fußball-Spielen trotz der jüngsten Corona-Lockerungen nicht mehr als 1.000 Zuschauer erlaubt. | 09.09.2020 09:14