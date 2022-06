Stand: 03.06.2022 11:23 Uhr HSV holt Torhüter Raab aus Kaiserslautern

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Vom Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern wechselt Torhüter Matheo Raab ablösefrei an die Elbe. Für die Pfälzer stand der 23-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit in 34 Drittliga-Partien im Tor, spielte dabei 16-mal zu null. Auch in den Relegationsduellen mit Dynamo Dresden blieb Raab ohne Gegentor. "Mit Matheo bekommen wir einen Torwart dazu, der als Teamplayer agiert und zudem enorm ehrgeizig und entwicklungsfähig ist", sagte HSV-Torwarttrainer Sven Höh, der Raab bereits beim FCK betreut hatte. Wechselbörse Zweite Liga | 03.06.2022 11:20