Stand: 14.10.2022 20:58 Uhr HSV gewinnt kleines Stadtderby gegen den FC St. Pauli

Während die Zweitliga-Fußballer des Hamburger SV das Stadtderby beim FC St. Pauli am Freitagabend deutlich mit 0:3 verloren, feierte die U21 des HSV in der Regionalliga Nord einen 5:1 (3:0)-Kantersieg gegen die U23 des Kiezclubs. Maximilian Großer (14.), Robin Velasco (28., 64.), Bent Andresen (33.) und Theo Harz (83.) waren für die Mannschaft von Trainer Pit Reimers erfolgreich. Jannes Wieckhoff gelang in der 85. Minute der Ehrentreffer für St. Pauli. Ergebnisse und Tabelle | 14.10.2022 20:57