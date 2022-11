Stand: 16.11.2022 10:38 Uhr HSV gewinnt ersten Test in USA

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den ersten Test während seiner USA-Reise gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter besiegte am Dienstagabend (Ortszeit) in Irvine/Kalifornien den Zweitligisten Orange County Soccer Club mit 1:0 (1:0). Das Tor erzielte vor 4.168 Zuschauern Ransford Königsdörffer (41. Minute). Miro Muheim hatte kurz zuvor den Pfosten getroffen. "Es hat großen Spaß gemacht. Im Stadion herrschte eine gute Stimmung", sagte Linksverteidiger Muheim. "Ich denke, es war für alle Beteiligten ein gelungenes Spiel." Am Donnerstagabend (Ortszeit) bestreiten die Hamburger gegen Ventura County Fusion Soccer Club einen weiteren Test. | 16.11.2022 10:38