HSV gewinnt Testspiel gegen Phönix Lübeck

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat ein Testspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin setzte sich am Mittwoch im Volkspark unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 3:0 (1:0) durch. Robert Glatzel (16./Foulelfmeter), Davie Selke (53.) und Marco Richter (70.) erzielten die Treffer. Der lange verletzte Torjäger Glatzel, der in der Liga beim 3:0 in Magdeburg ein Kurz-Comeback gegeben hatte, spielte gegen Lübeck eine Halbzeit lang. | 19.03.2025 15:00