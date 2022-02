Stand: 01.02.2022 15:05 Uhr HSV gegen Heidenheim wieder vor maximal 2.000 Zuschauern

Beim Fußball-Zweitligisten HSV bleibt es zum nächsten Heimspiel am 12. Februar wie bisher: Gegen den 1. FC Heidenheim sind erneut 2.000 Zuschauer zugelassen. 1.200 Tickets davon gehen in den freien Verkauf. Berechtigt zum Erwerb sind aber nur sogenannte Dauerkartenpfand-Inhaber. Das teilte der HSV am Dienstag mit. Es gilt die 2G-Plus-Regelung. | 01.02.2022 15:00