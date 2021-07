Stand: 28.07.2021 10:49 Uhr HSV gegen Dresden vor 17.100 Fans

Der Hamburger SV rechnet bei seinem Heimspielstart am Sonntag (13.30 Uhr im NDR Livecenter) gegen Dynamo Dresden mit der maximal möglichen Zuschauerzahl. Im 57.000 Plätze bietenden Volksparkstadion sind in Abstimmung mit der Stadt 17.100 Zuschauer zugelassen. Bislang seien mehr als 15.000 Karten verkauft worden, teilte der Verein mit. Der Vorverkauf für Mitglieder wurde bis Donnerstagvormittag verlängert. Danach gehen die personalisierten Tickets in den freien Verlauf. | 28.07.2021 10:49