Stand: 09.10.2020 13:51 Uhr HSV erhält nach langem Streit Geld für Cleber-Transfer

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich mit dem brasilianischen Erstligisten FC Santos geeinigt und erhält eine Millionensumme von dem Verein. Das teilte der HSV am Freitag mit. Innenverteidiger Cléber Reis war 2017 von den Hamburgern an den FC Santos für 2,5 Millionen Euro transferiert worden. Um das Geld hatten die Hamburger unter Einschaltung der FIFA allerdings vor dem Sportgerichtshof CAS streiten müssen. Der größte Teil der Zahlung ist mittlerweile bei den Norddeutschen eingetroffen, einen Nachschlag in Millionenhöhe folgt in den nächsten sechs Monaten. Wegen Strafzinsen ist die Summe letztlich deutlich höher ausgefallen als ursprünglich vereinbart. | 09.10.2020 13:51