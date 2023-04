Stand: 22.04.2023 15:11 Uhr HSV entlässt Ex-Profi Reinhardt als Coach der U16

Der ehemalige Fußball-Profi Bastian Reinhardt ist nicht mehr Trainer der U 16 des Hamburger SV. Ebenso wurde sein Assistent Torben Guthmann freigestellt, teilte der Zweitligist mit. "Ich hätte schon gerne weitergemacht, aber jetzt wünsche ich unserem Team alles Gute im Saisonendspurt, um die Klasse zu halten", wird Reinhardt in der Mitteilung zitiert. Die Nachwuchsabteilung des HSV leitet der frühere Torjäger Horst Hrubesch. Als Grund für die Trennung wurde die sportliche Entwicklung angegeben. Das Team befindet sich in der Regionalliga Nord in Abstiegsgefahr. | 22.04.2023 15:10