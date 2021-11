Stand: 04.11.2021 15:13 Uhr HSV empfängt FC St. Pauli am 21. Januar zum nächsten Derby

Das Rückrunden-Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli findet am 21. Januar als Flutlichtspiel im Volksparkstadion statt. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 18 bis 21 hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlicht hat. Den Anfang macht am Freitag, den 17. Dezember ein weiteres Abend-Nordduell zwischen Holstein Kiel und St. Pauli. Ergebnisse/Tabelle. | 04.11.2021 15:11