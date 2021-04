Stand: 13.04.2021 10:23 Uhr HSV e.V. engagiert sich im Amputierten-Fußball

Der Hamburger SV bietet künftig Fußball für Menschen an, die von Amputationen oder Fehlbildungen der Gliedmaßen betroffen sind. "Die Themen Inklusion und Teilhabe haben für uns einen immensen Stellenwert", sagte Kumar Tschana, Geschäftsführer des HSV e.V. am Dienstag. In dem für 2021 geplanten Ligabetrieb werden die Hamburger zusammen mit Tennis Borussia Berlin eine Spielgemeinschaft Nord bilden, bis es genügend Spieler und Spielerinnen in der Hanse- und der Hauptstadt gibt, um eigenständige Teams zu bilden. | 13.04.2021 10:58