Stand: 03.01.2023 14:07 Uhr HSV bestreitet Testspiel gegen MLS-Club Vancouver Whitecaps

Fußball-Zweitligist Hamburger SV wird während seines Trainingslagers im spanischen Sotogrande (11. bis 19. Januar) ein Testspiel gegen die Vancouver Whitecaps bestreiten. Wie der HSV am Dienstag mitteilte, soll die Partie gegen das Team aus der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) am 18.Januar um 15 Uhr stattfinden. Zuvor treffen die Hanseaten am 13.Januar in Spanien in einem weiteren Testspiel auf den Bundesligisten SC Freiburg. | 03.01.2023 14:07