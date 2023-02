Stand: 07.02.2023 15:53 Uhr HSV bestätigt Autounfall und Verwicklung zweier Spieler

Fußball-Zweitligist HSV hat bestätigt, dass zwei Fußballer des Clubs in einen Autounfall verwickelt waren. Man befinde sich "in der internen Aufarbeitung mit den Spielern", hieß es in einer Mitteilung, in der keine Namen genannt wurden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich aber um Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis handeln. Dompés Wagen war demnach am Montagabend mutmaßlich nach einem illegalen Rennen in eine Bushaltestelle gekracht. Der Fahrer sei anschließend in ein anderes Auto gestiegen, in dem Mikelbrencis als Beifahrer saß, und geflüchtet. Die Polizei ermittelt. | 07.02.2023 15:52