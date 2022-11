Stand: 15.11.2022 16:45 Uhr HSV: Zweitliga-Topspiel bei Darmstadt 98 am 25. Februar

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Partien der Spieltage 20 bis 25 in der zweiten Fußball-Bundesliga zeitgenau angesetzt. So muss der Tabellenzweite Hamburger SV am 25.Februar (20.30 Uhr) beim aktuellen Spitzenreiter Darmstadt 98 antreten. Am 18.März (13.00 Uhr) steigt im Volksparkstadion das Nordduell gegen Holstein Kiel. Die "Störche" spielen zudem am 17.Februar (18.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig, der FC St.Pauli am 26.Februar (13.30 Uhr) gegen Hansa Rostock. Überblick | 15.11.2022 15:34