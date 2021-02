Stand: 21.02.2021 16:18 Uhr HSV-Weitspringerin Kappert Fünfte bei Hallen-DM

Benita Kappert vom Hamburger SV hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund den fünften Rang im Weitsprung belegt. Ihre beste Leistung von 6,28 Metern erzielte sie im sechsten Durchgang. Achte wurde Janina Lange vom MTV Lübeck mit 5,94 Metern. Es siegte Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) mit 6,70 Meter. Lisa Hausdorf von der AG Hamburg West kam unterdessen im Lauf über 1.500 Meter als Siebte (4:33,05 Minuten) ins Ziel. Denselben Platz hatte Lucas Ansah-Peprah (Hamburger SV) am Sonnabend über 60 Meter der Männer in 6,70 Sekunden belegt. | 21.02.2021 16:27