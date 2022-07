Stand: 25.07.2022 19:27 Uhr HSV: Vuskovic mit Bänderriss im Daumen

Innenverteidiger Mario Vuskovic vom Hamburger SV hat sich das Seitenband im Daumen gerissen, kann aber mit großer Wahrscheinlichkeit am nächsten Sonnabend im DFB-Pokal bei der SpVgg Bayreuth spielen. Das teilte der norddeutsche Fußball-Zweitligist am Montagabend mit. Die Verletzung war am Sonntag im HSV-Heimspiel gegen Hansa Rostock (0:1) passiert. Dabei renkte sich Vuskovic den rechten Daumen aus, der von den Mannschaftsärzten wieder eingerenkt wurde. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler will bereits am Mittwoch mit einer Fingerschiene wieder ins Training einsteigen. | 25.07.2022 19:26