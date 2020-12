Stand: 28.12.2020 11:01 Uhr HSV-Vorstand Wettstein: "Liquidität zuführen"

Vorstand Frank Wettstein will, dass der Fußball-Zweitligist HSV "auch in Zukunft als verlässlicher Vertragspartner wahrgenommen" wird und plant deshalb offenbar, wegen der Pandemiefolgen neue Kredite aufzunehmen. "Dann müssen wir in der jetzigen Phase Liquidität von außen zuführen", erklärte der Club-Chef in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Interview. Für weitere Kapitalerhöhungen oder Anteilsverkäufe bei der HSV Fußball AG sei es aber der falsche Zeitpunkt: "Investoren stehen im gesamten Profifußball in diesen Zeiten nicht wartend in einer Schlange vor den Stadien." | 28.12.2020 11:00