Stand: 02.04.2024 11:59 Uhr HSV-Vorstand Jonas Boldt: "Sind nicht naiv"

Angesichts von sieben Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz peilt Fußball-Zweitligist HSV immer deutlicher die erneute Teilnahme an der Relegation an. "Wir haben Platz zwei nicht aus den Augen verloren, sind aber auch nicht naiv", sagte Sportvorstand Jonas Boldt in einem Gespräch mit Hamburger Medien: "Wenn man einen Rückstand eigentlich aufholen will, den Rückstand aber vergrößert hat und den Tabellenplatz drei verliert, dann ist es jetzt erst einmal das Kernziel, den Platz zurückzuerobern. So überheblich sind wir nicht, dass wir sagen, wir haben die Tabelle nicht im Kopf." Seine Grundstimmung sei aber positiv, so Boldt. Situationsbericht / Restprogramm | 02.04.2024 11:57