Stand: 12.03.2025 21:11 Uhr HSV-Vize Papenfuß kandidiert nicht für Präsidentenamt

Club-Vize Michael Papenfuß wird nicht für die Nachfolge von HSV-Präsident Marcell Jansen antreten, will sein bisheriges Amt aber behalten. "Ich wollte eigentlich ein wenig kürzertreten, vor allem wollte ich aber nie ins Scheinwerferlicht. Deswegen habe ich mich in Abstimmung mit meiner Frau auch dagegen entschieden, als Präsident anzutreten", sagte der 70-Jährige dem "Hamburger Abendblatt". "Der muss vor allem repräsentieren. Ich will aber viel mehr gestalten – und das kann ich als Vizepräsident und Schatzmeister", so Papenfuß. | 12.03.2025 21:11