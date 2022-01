Stand: 30.01.2022 11:37 Uhr HSV-Verteidiger Gyamerah fällt verletzt aus

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss vorerst ohne Jan Gyamerah auskommen. Der Rechtsverteidiger hat im Testspiel am vergangenen Freitag gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland (1:5) einen Muskelfaserriss am Adduktorenansatz des linken Beines erlitten und wird bis auf Weiteres ausfallen, teilte der HSV am Sonntag mit. | 30.01.2022 11:36