Stand: 15.11.2023 13:08 Uhr HSV: U21-Stürmer Sanne wieder bei den Profis

Mit elf Toren in 14 Partien der Fußball-Regionalliga Nord hat sich Tom Sanne wieder in den Fokus von HSV-Trainer Tim Walter gespielt. Der 19-Jährige nimmt in der Länderspielpause wieder am Training der Hamburger Profis teil. Beim Testspiel am Mittwoch gegen den Regionalligisten Teutonia 05 Ottensen (2:1) kam Sanne zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der Nachwuchsstürmer regelmäßiger Trainingsgast und lief sogar in zwei Zweitligaspielen (ein Tor) auf. | 15.11.2023 11:55