Stand: 21.12.2021 14:46 Uhr HSV: Trainingsstart am 30. Dezember, Trainingslager in Spanien

Fußball-Zweitligist Hamburger SV startet am 30. Dezember wieder mit dem Teamtraining und damit in die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde. Vom 2. bis zum 8. Januar steht ein Trainingslager im spanischen Sotogrande für den Tabellendritten an. Am 14. Januar (18.30 Uhr) geht es in der Liga mit dem Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden weiter. Ergebnisse/Tabelle | 21.12.2021 14:00