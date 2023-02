Stand: 03.02.2023 13:49 Uhr HSV-Training ohne Walter

HSV-Trainer Tim Walter hat am Freitag das Training des Hamburger Fußball-Zweitligisten seinen Co-Trainern überlassen. Der 47-Jährige nahm an der Beisetzung seines langjährigen Assistenten und Freundes Rainer Ulrich teil, wie der HSV via Twitter mitteilte. Der ehemalige Profi des Karlsruher SC war am 9. Januar im Alter von 73 Jahren gestorben. Walter und Ulrich arbeiteten über mehrere Jahre bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München sowie bei Holstein Kiel und beim VfB Stuttgart zusammen. Nach Angaben des HSV wird Walter am Sonnabend das Abschlusstraining vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/NDR Livecenter) bei Hansa Rostock wieder leiten. | 03.02.2022 13:47