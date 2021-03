Stand: 29.03.2021 15:34 Uhr HSV-Training noch ohne Top-Torjäger Terodde

Noch ohne Top-Torjäger Simon Terodde, aber mit den wiedergenesenen Stammkräften Jeremy Dudziak und Toni Leistner hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Montag seine Vorbereitung auf das kommende Spiel bei Hannover 96 aufgenommen. Terodde, der die Partie gegen Heidenheim (2:0) wegen eines positiven Corona-Tests verpasst hatte, wird nach seiner Quarantäne in der Einheit am Dienstag oder am Mittwoch zurückerwartet. Ob Terodde, am Sonntag (13.30 Uhr) in Hannover von Beginn an spielen wird, ist offen. | 29.03.2021 15:30