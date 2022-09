Stand: 20.09.2022 18:15 Uhr HSV-Trainer Walter gewährt drei freie Tage am Stück

Die Fußball-Profis des Hamburger SV können die Punktspielpause in der Zweiten Liga zum Durchschnaufen nutzen. Trainer Tim Walter gewährte Kapitän Sebastian Schonlau & Co. nach intensiven Einheiten zum Wochenbeginn und dem 2:2 im Testspiel am Donnerstag gegen den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland drei freie Tage am Stück. "Die Jungs haben gut mitgezogen", so der 46-Jährige. Erst am Montag geht es mit der Vorbereitung auf das nächste Zweitliga-Match bei Verfolger Hannover 96 (30. September) weiter. | 23.09.2022 10:22