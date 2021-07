Stand: 13.07.2021 11:51 Uhr HSV-Trainer Walter: "Noch sehr viel Arbeit vor uns"

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist nach Einschätzung seines Trainers Tim Walter vor dem Saisonstart am Freitag kommender Woche noch nicht auf Top-Niveau. "Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns und arbeiten hart daran, in unsere Abläufe reinzukommen", sagte Walter im Gespräch mit Hamburger Medien. Der 45-Jährige machte seine Einschätzung am 1:0-Testspielsieg gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF fest. "In der vergangenen Woche waren wir gefühlt schon viel, viel weiter. Heute hat uns die mentale Frische gefehlt", sagte Walter. | 13.07.2021 11:50