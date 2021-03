Stand: 28.03.2021 16:16 Uhr HSV-Trainer Thioune und Rassismus: "Eine Menge dummer Menschen"

HSV-Trainer Daniel Thioune sieht den Rassismus auch in Zukunft als Problem im Fußball. "Über die vielen Jahre, die ich im Fußball bin: Das einzige, was sich nicht verändert hat, ist, dass ich es immer wieder mit dummen Menschen zu tun hab", erzählte der Ex-Profi im Fan-Podcasts "HSV-Madrix". "Und da gibt es eine Menge dummer Menschen, die auf irgendetwas stolz sein wollen." Vielleicht sei es die Hautfarbe. "Das wird sich nicht verändern." Doch wenn diese Menschen den Fernseher anmachen und die deutsche Fahne weht, "dann schauen sie auch in ein paar dunkle Augen", meinte der 46 Jahre alte Coach des Zweitligisten Hamburger SV mit Blick auf viele Nationalspieler mit Migrationshintergrund. | 28.03.2021 16:16