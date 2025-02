Stand: 18.02.2025 19:03 Uhr HSV-Torjäger Glatzel zurück im Mannschaftstraining

Der Hamburger SV darf in der 2. Fußball-Bundesliga auf das Comeback von Torjäger Robert Glatzel im Aufstiegsendspurt hoffen. Der 31-Jährige nahm am Dienstag erstmals nach gut viermonatiger Verletzungspause wieder am Mannschaftstraining teil und soll weiterhin behutsam aufgebaut werden. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison hatte am 10. Oktober in einem Testspiel einen Sehnenabriss erlitten. Einen exakten Zeitplan für das Comeback gibt es nicht, es gehe darum, "jeden Tag zu schauen, wie mein Körper reagiert", so Glatzel.