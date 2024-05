Stand: 05.05.2024 17:17 Uhr HSV-Sprinterin Louise Wieland führt DLV-Staffel zu Olympia

Sprinterin Louise Wieland vom HSV hat bei den World Relays in Nassau die deutsche 4x100-m-Staffel zum Vorlaufsieg und damit nicht nur ins Finale, sondern auch zu Olympia geführt. In der Besetzung Wieland, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper und Rebekka Haase erzielte das DLV-Quartett in starken 42,72 Sekunden die drittbeste Zeit aller vier Vorläufe hinter den USA (42,21) und Großbritannien (42,33). Das Finale der inoffiziellen Staffel-WM findet in der Nacht zu Montag statt. Bei den Männern gelang Wielands Vereinskamerad Lucas Ansah-Peprah die Staffelstabübergabe an Joshua Hartmann nicht, nachdem dieser zu früh losgelaufen war. Die Männer haben aber am frühen Montagmorgen eine zweite Chance, sich für Paris zu qualifizieren. Das gilt auch für Luna Buhlmahn (VfL Wolfsburg, 4x400 Frauen) und Johanna Martin (1. LAV Rostock, 4x400 Mixed). | 05.05.2024 17:15