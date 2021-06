Stand: 20.06.2021 15:55 Uhr HSV-Sprinter auf Olympia-Kurs

Die Sprinter Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah vom HSV haben beim Leichtathletik-Meeting in Regensburg ihre Olympia-Ambitionen erneut untermauert. Ansah-Peprah setzte sich im Finale über 100 Meter in 10,25 Sekunden durch. Teamgefährte Ansah, der im Vorlauf 10,32 Sekunden lief, belegte Rang drei. Im Staffelwettbewerb blieb das HSV-Duo zusammen mit Marvin Schulte und Julian Reus als DLV-Team 1 in 38,32 Sekunden nur drei Zehntel über dem deutschen Rekord aus dem Jahr 2012. Olympia-Einkleidung. | 20.06.2021 15:55