Stand: 07.08.2020 08:30 Uhr

HSV-Sprinter Ansah-Peprah will in die Top Acht

Die Hoffnungen des Hamburger SV bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig ruhen nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus für Owen Ansah vor allem auf Sprinter Lucas Ansah-Peprah. "Mein Ziel ist es, sowohl über die 100 Meter als auch über die 200 Meter meine Bestleistung zu verbessern. Ich möchte die Top Acht erreichen", sagte der 21-Jährige. Schleswig-Holstein ist mit sechs Athleten vertreten. Alina Ammann (TuS Esingen) steht über 800 Meter an vierter Stelle der Meldeliste. Über 1.500 Meter zählt Johanna Christine Schulz (SC Rönnau 74) zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidatinnen. | 07.08.2020 08:30