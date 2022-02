Stand: 13.02.2022 09:55 Uhr HSV-Sprinter Ansah-Peprah verbessert Hamburger Rekord

Sprinter Lucas Ansah-Peprah vom HSV hat seinen eigenen Hamburger Hallenrekord über 60 Meter verbessert. Beim Leichtathletik-Meeting in Dortmund kam er im Vorlauf nach 6,65 Sekunden ins Ziel und blieb damit drei hundertstel Sekunden unter seiner alten Bestmarke aus dem vergangenen Jahr. Im Endlauf belegte der Olympia-Teilnehmer in 6,73 Sekunden den siebten Rang. Sein Teamgefährte Owen Ansah war als Dritter in seinem Vorlauf in der Zeit von 6,72 Sekunden ausgeschieden. | 13.02.2022 09:55