Stand: 02.10.2020 09:25 Uhr HSV-Sportvorstand Boldt: "Kleinere Brötchen backen"

Auch nach dem gelungenen Saisonstart des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga mit zwei Siegen vermeidet Sportvorstand Jonas Boldt das Wort Aufstieg. "Wir sind das dritte Jahr in der zweiten Liga. Da müssen wir kleinere Brötchen backen", sagte der 38-Jährige im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er nehme aber "das Wort Ambitionismus in den Mund", meinte Boldt weiter. "Das will ich auch hier verkörpern. Es ist unsere Pflicht, den Verein so aufzustellen, dass er auch im Falle des Misserfolgs nicht den Bach runtergeht." | 02.10.2020 09:24